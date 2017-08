Vakantiehuisjes in eigen land niet aan te slepen

Vakantiehuizen zijn in trek. Vorig jaar werden er in ons land 3750 vakantiewoningen verkocht. Dat is 20 procent meer dan het jaar ervoor, blijkt uit onderzoek dat Bureau Stedelijke Planning voor de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) heeft uitgevoerd.

De huisjes zijn in trek omdat de rente zo laag staat op dit moment. ,,Een recreatiewoning is namelijk een aantrekkelijk en aaibaar alternatief voor het vele geld dat 'soms bijna dood' op een rekening staat. Het rendement zit niet direct in klinkende euro's maar in het feit dat je gewoon iets doet met je geld waar je veelal een relaxed gevoel, frisse lucht, zon, bos en strand bij krijgt'', stelt een woordvoerder van de NVM.

Kopers lijken een voorkeur te hebben voor een nieuw, luxe of apart vakantiehuis. Tinyhouses, boomhutwoningen en luxe huisjes zijn in trek. In 2016 werden 1200 nieuwe recreatiewoningen gebouwd. Een record deze eeuw.

Noord-Holland

In het kustgebied van Noord-Holland werden in 2016 de meeste nieuwe recreatiewoningen opgeleverd: ruim 350. Deze regio is niet alleen in trek bij Nederlanders, maar ook bij Duitsers en Belgen. Op de Veluwe/Utrechtse Heuvelrug zijn veel oude huisjes, daar zijn de transactieprijzen beneden gemiddeld; ze dalen zelfs. Het aantal te koop staande huisjes daar stijgt, aldus de woordvoerder.