Vader Laura H. : Het moet afgelopen zijn met doemscenario OM

Laura is sinds afgelopen zomer weer terug in Nederland. Ze zit vast vanwege haar verblijf in IS-gebied én omdat het OM nog steeds rekening houdt met het scenario dat Laura niet ‘ontsnapt’ is, maar met een opdracht is teruggekeerd. Vader Eugene is daar de afgelopen maanden steeds bozer over geworden. ,,Dat doemscenario moet echt van tafel. Dat ze een tik op haar vingers kijgt voor haar reis daarheen, begrijp ik. Maar ik ben 200 procent overtuigd van de goede overtuigingen van Laura”, zei Eugene, personeelsmanager van een bedrijf, die getuigde in pak.



,,Ik ben lang bezig geweest mijn mooie, maar naïeve dochter weerbaar te maken tegen de maatschappij. Dat is niet altijd gelukt. Daarna ben ik een jaar bezig geweest haar weg te krijgen uit Syrië en Irak. Nu ben ik bezig haar uit de handen van de Nederlandse overheid te krijgen. Het voelt als Kafka.” De bewering van het OM dat Laura mogelijk door IS met een opdracht naar Europa is gestuurd, betitelde hij onlangs in een interview met NRC als onzin. ,,Ze hebben daar te veel Homeland gekeken.”



Dat vindt Laura zelf ook, die gisteren uitgebreid verklaarde over haar tijd in Raqqa. Ze heeft er nooit schietles gehad, stelt ze. En prikte al snel door de IS-propaganda heen. ,,Mannen onderdrukken er hun vrouwen, kinderen spelen executies na. Het bleek al snel dat het mijn slechtste beslissing ooit was om daar heen te gaan.”



Nu wil Laura graag voorlopig haar rechtszaak in vrijheid afwachten. Die zaak zal waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk voorkomen. De rechtbank beslist later vandaag of ze voorlopig vast blijft zitten.