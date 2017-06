Vader en zusje Meisje van Nulde doen dringend beroep op rechtbank

Mike J. werd veroordeeld tot twaalf jaar en tbs. Vandaag wordt besloten of zijn tbs opnieuw twee jaar wordt verlengd. Het is in Nederland gebruikelijk dat een tbs-behandeling om de twee jaar door de rechter wordt gewogen.



Eerder dit jaar was er al veel ophef in de zaak toen naar buiten kwam dat Mike J. sinds dit jaar op onbegeleid verlof mag. De nabestaanden waren daarover niet geïnformeerd, hoewel dat in Nederland wel moet. Minister Stef Blok van Justitie bood daarvoor later excuses aan.



,,We hopen dat we onze brief mogen voorlezen’’, zegt Huisman. De vader van Rowena zegt op te komen voor alle mensen die in een soortgelijke situatie zitten. ,,Zodat de nabestaanden beter gehoord worden en de hulp krijgen die nodig is. Ik doe dit uit naam van alle onschuldige vermoorde kinderen.’’



Advocaat Diekstra laat weten dat zijn cliënten maar één keer gehoord willen worden. ,,Tot op de dag van vandaag zijn zij niet gehoord. Niet tijdens het eerste strafproces en ook niet in verband met het verplichte slachtofferonderzoek bij verlofverlening. Daarom begrijp ik ook heel goed dat de nabestaanden zich nu in een ultieme poging tot de rechtbank wenden, ondanks dat zij weten dat de wet op dit moment nog geen ruimte hiervoor biedt. Zij zien geen andere mogelijkheid meer om zich over de zaak uit te kunnen laten.’’