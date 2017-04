Vader eist chemokuur voor zoontje, moeder wil alternatieve therapie

KORT GEDINGEen 45-jarige vader uit Friesland eist vandaag in een kort geding dat zijn ernstig zieke zoontje van 12 jaar een chemokuur krijgt. Het kind heeft een hersentumor en weigert zelf chemo. Zijn moeder gelooft meer in alternatieve geneeswijzen.

Het kort geding wordt vanmiddag achter gesloten deuren behandeld in de rechtbank van Alkmaar. De jongen is ernstig ziek. Hij staat onder toezicht van jeugdzorginstantie De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

Afgelopen december is de jongen bestraald, maar hij heeft de aansluitende (en volgens artsen noodzakelijke) chemokuur geweigerd, omdat hij bang is daar ziek van te worden. Een psychiater heeft gezegd dat de jongen voldoende wilsbekwaam is en dat zijn wens om niet verder te worden behandeld, moet worden gerespecteerd.

Wisselende signalen

De vader vindt dat deze conclusie nooit zomaar had mogen worden getrokken en wil dat de rechter zogenaamde 'vervangende toestemming' voor behandeling verleent. Hij wil dat de behandeling wordt voortgezet, omdat zijn zoon wisselende signalen geeft over zijn ziekte en vaak praat over later.

Het kind is in december 2016 onder toezicht gesteld van De Jeugd- en Gezinsbeschermers omdat de moeder niet wil meewerken aan de noodzakelijke behandelingen. Zij ziet meer in alternatieve geneeswijzen. De aangestelde gezinsvoogd heeft te kennen gegeven zich in het oordeel van de psychiater te kunnen vinden en geen procedure voor vervangende toestemming te starten.