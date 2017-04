Vader aangehouden na achterlaten kind (3) in bloedhete auto

De temperatuur in de auto liep flink op. Omstanders maakten zich grote zorgen en riepen de politie erbij. De ouders bleken in de stad te zijn. Agenten vonden de eigenaar van de auto en sommeerden hem direct naar zijn auto te keren om het meisje te bevrijden.



Rond 16.00 uur werd het kind bevrijd. De agenten schatten de temperatuur in de auto op 35 graden. Het meisje was bezweet en had erge dorst. De vader van het meisje leek niet onder de indruk van zijn daad en het optreden van de agenten.



De politie heeft de vader aangehouden en hij zit nog vast. Het meisje is verder gezond.