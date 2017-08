Uitvaartcentrum betaalt repatriëring Joey Hoffmann

Het echtpaar Esther Startman en Robert de Boer van Uitvaartcentrum Startman voelt zich geroepen om te helpen. De Boer: ,,We kunnen het niet over ons hart verkrijgen om de familie in dit trieste geval aan hun lot over te laten. We hebben zelf kinderen en je denkt je in: wat als ons zoiets was overkomen…"

,,En je denkt aan de oma van Joey, die dit nog moet meemaken. We kennen de familie Hoffmann van een eerdere uitvaart in de familie en we wonen zelf ook in Haaksbergen. Esther en ik keken elkaar aan en dachten allebei direct hetzelfde. Als er geen geld is voor repatriëring gebeurt er voorlopig niets, dat kunnen we de familie niet aandoen. We zitten zelf dan wel in de uitvaartbranche, maar we zijn ook mens.”