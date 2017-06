Uitspraak in langslepende zaak Posbankmoord

Volgens de aanklager zijn beide verdachten door hun nauwe samenwerking even verantwoordelijk voor de dood van Wiegmink. Wie het fatale schot heeft gelost, is niet duidelijk geworden, maar doet er volgens de aanklager niet toe. ,,Ze zijn samen en allebei gewapend op pad gegaan om een auto te stelen. Ze zijn samen de confrontatie aangegaan met het slachtoffer en hebben beiden geschoten.''



De 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank in Rheden (Gelderland). Zijn lichaam werd niet veel later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp (Noord-Brabant).