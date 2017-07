Twintigduizend varkens komen om bij grootste stalbrand ooit

VideoIn een varkensstal bij het Erichem (Gelderland) zijn vandaag 20.000 varkens omgekomen door een brand in de stal waar ze werden gehouden. Het gaat waarschijnlijk om alle varkens. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Volgens dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zijn er in Nederland niet eerder zoveel varkens omgekomen bij één brand.

De brand woedde bij het dorp tussen Tiel en Geldermalsen. De veiligheidsregio waarschuwt omwonenden naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten. Er is naar omwonenden een noodmelding via NL-Alert uitgegaan met die boodschap. Ook verspreidt de veiligheidsregio het bericht via sociale media.

Volledig scherm Grote brand in Erichem. © AS Media De politie houdt mensen daarom ook op grote afstand. Momenteel wordt de luchtkwaliteit gecontroleerd. Of er asbest is vrijgekomen is nog niet duidelijk.



Niet alle dieren te redden

De varkensstal biedt onderdak aan zo'n 20.000 dieren. ,,Ik weet niet precies om hoeveel dieren het gaat, dus dat is nog een slag om de arm’’, zegt een woordvoerder.



De brandweer is met flink wat bluswagens de brand aan het blussen. De omliggende huizen worden zoveel mogelijk afgeschermd. ,,We proberen nu te voorkomen dat de brand overslaat op andere gebouwen.’’

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen, aldus de woordvoerster. Volgens haar is alles er nu op gericht te voorkomen dat de brand overslaat naar andere panden. Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen in de stal.

Maatregelen

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zegt dat haar fractie na de zomer opnieuw op maatregelen gaat aandringen om de kans op dit soort drama's te beperken. ,,Het actieplan van de overheid van 2011 is er eigenlijk alleen één op papier. Het werkt niet. Er is geen dalende trend te zien, niet in het aantal branden en niet in de aantallen omgekomen dieren.'' Daarbij gelden de sindsdien te nemen maatregelen vooral voor nieuwe stallen, aldus Ouwehand, terwijl de meeste dieren in oudere stallen zitten.

Volledig scherm Grote brand in Erichem. © AS Media Het aanbrengen van luchtwassers om de lucht schoner te maken, is ook een slechte zaak, aldus Ouwehand. ,,Die maken stallen nog brandgevaarlijker.'' De lucht schoner maken moet je volgens haar doen door minder dieren te houden.

Volledig scherm Grote brand in Erichem. © AS Media