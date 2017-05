Twaalf jaar cel voor verkrachting 17-jarig meisje uit Kampen

De rechters achten poging tot doodslag bewezen. Samuel T. kneep de keel van het slachtoffer dicht en duwde haar hoofd onder water. De rechters stellen dat de verdachte wist dat dit tot de dood kon leiden. ,,Deze gruwelijke daad heeft haar voor het leven getekend. Haar integriteit werd op meest verstrekkende wijze geschonden.'' De verdachte nam op geen enkel moment verantwoordelijk voor zijn daden, menen de rechters.



Het 17-jarige meisje was onderweg naar huis toen T. haar 's nachts van haar fiets schopte, mishandelde en beroofde. Een dag later werd T. aangehouden op het asielzoekerscentrum van buurgemeente Dronten. Sindsdien is de geboren Soedanees hoofdverdachte. Hij zou onder meer het meisje meermaals hebben verkracht en geprobeerd hebben haar te verdrinken in een sloot.



Tijdens de rechtszaak sprak T. eerdere verklaringen tegen. Zo zou hij per toeval op het meisje gebotst zijn. Hij zou haar niet van haar fiets hebben getrapt. Hij bekende het meisje verkracht te hebben, doodslag ontkende hij. Waarom T. zijn misdaden beging? Die vraag kan hij slecht beantwoorden. Wel heeft hij spijt. ,,Ik heb haar toekomst totaal verspeeld. Ze is een onschuldig meisje, een dame. Ik neem genoegen met elk mogelijke straf. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten.''