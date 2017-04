Turkse eigenaar autobedrijf antwoordt ijzersterk op racistische mail

Een 'tenenkrommende' mail, noemt eigenaar Erkan Akbas het. Toch gaat Akbas er serieus op in en vraagt: 'Wat is een Ex turken auto?'. Uit het antwoord blijkt dat de man niet wil dat de vorige eigenaren Turken waren, omdat het onderhoud dan zou stoppen of bij 'Ahmed of Mohammed' gebeurt. Akbas ontkracht in zijn antwoord het vooroordeel over het onderhoud en wijst hem ook nog even fijntjes op een taalfout. Hij zet het gesprek op Facebook.



De denigrerende toon die in het bericht wordt aangeslagen, is extra stuitend voor Akbas vanwege zijn achtergrond. ,,Ik doe dit werk al tien jaar. Ik werk 60 à 70 uur per week, ik doe mijn stinkende best en dan word je er op afgerekend dat je van buitenlandse afkomst bent.''