Turks referendum zondag zwaar beveiligd

Be­wa­kings­beel­den moord op Martin Kok in 'Opsporing Verzocht'

16:07 Bewakingsbeelden van de schutter die eind vorig jaar Martin Kok doodde, zijn morgenavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man achter de misdaadwebsite Vlinderscrime werd bij seksclub Boccaccio in Laren van dichtbij neergeschoten toen hij net in zijn auto was gestapt.