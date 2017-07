Tuchtcollege doet uitspraak

over 'orgaandiefstal' uit lichaam Sophie

Zijn er organen gestolen uit het stoffelijk overschot van Sophie Kroone of niet? Het Regionaal Medisch Tuchtcollege in Den Haag doet vandaag uitspraak in een zaak die de nabestaanden aanspanden tegen de chirurg en transplantatiecoördinator die in 2011 verantwoordelijk waren voor de orgaantransplantatie.