Treiter-oudjes terroriseren bejaardenflat

Volgens manager wonen Annemarie Derksen van Laurens is het buitengewoon lastig de pestkoppen een halt toe te roepen. ,,Het gebeurt altijd in het geniep, dus op momenten dat de complexbeheerder er niet is. En ook al zouden we iemand op heterdaad betrappen: we hebben juridisch geen enkel middel om die mensen uit hun huis te zetten.''



In de strijd tegen de 'ouderenterreur' heeft Laurens de afgelopen maanden meer activiteiten georganiseerd voor de bewoners. De gedachte daarachter is dat ze dan weer dichter tot elkaar komen. Veel heeft dat volgens een aantal betrokkenen niet geholpen. ,,Dan is er bijvoorbeeld een knutselmiddag en dan zegt zo'n pestkop: jij knutselen, met die reumahandjes van je? Dat zal wel helemaal niks worden dan.''