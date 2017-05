Treinselfiemakers: ‘We voelen ons voor schut gezet’

ProRail waarschuwde vanochtend voor deze halsbrekende trend onder jongeren en plaatste daarbij ook portretten die door de fotografe gemaakt zijn op de spoorrails in onder meer Gouda en Bodegraven. We gingen in gesprek.

Beseften jullie niet dat zo’n actie levensgevaarlijk is?

,, Nee, we kijken wel goed uit als we op het spoor bezig zijn. We hadden op Google shoots van andere meiden gezien. Samen met Hanne vonden we het wel leuk om ook een keer een vriendinnenshoot te doen”, zegt Anne.

Maar als je zulke stunts uithaalt kun je, los van je eigen gevaar, ook anderen weer op het idee brengen om dit te doen.

,, Het besef dat we iets ergs hebben gedaan is er nu pas. Dat is helaas te laat. We zullen het niet snel weer eens doen, omdat we hier veel van geleerd hebben’’, aldus Hanne. ,,Maar nogmaals: we hadden écht goed opgelet of er geen trein aan kwam”, voegt Anne toe. ,,We voelen ons nu vooral klote, omdat we voor schut zijn gezet door alle media die onze foto’s gebruiken.”

Zwaar letsel