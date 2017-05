Topdanser Timor Steffens half jaar uit de running: 'Alles is voor niets geweest'

Timor Steffens kan naar alle waarschijnlijkheid een half jaar niet dansen. Steffens raakte woensdagmiddag geblesseerd aan zijn achillespees op de set van de Nederlandse bioscoopfilm Shake It Off . Het zou zijn filmdebuut zijn als acteur. Tijdens opnames voor Rotterdam CS zagen omstanders hoe Steffens na een dans naar zijn been greep. De ernst werd snel duidelijk toen hij liet weten dat het geen grap is. ,,Het is helemaal klaar. Het is mijn achillespees. Nee!''