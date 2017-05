Tips voor wie niet meedoet aan de ramadan: 'Drink die koffie gewoon op'

Tijdens de ramadan vasten moslims tussen zonsopgang en zonsondergang. Dat is: niet eten, niet drinken, niet roken en nee, ook geen seks. Het is een periode van bezinning en familiebezoek. De einddatum van de vastenmaand is afhankelijk van de nieuwe maan. Dat maakt hem dit jaar - nu de zon pas rond 21.45 uur ondergaat - extra zwaar. Hoe ga je daar als niet vastende collega mee om?



Don't



Je kop koffie uit beleefdheid twee bureaus verderop gaan drinken. ,,Degene die vast, doet het voor zichzelf, voor zijn eigen spiritualiteit. Daar hoef jij geen rekening mee te houden als je op kantoor je koffie drinkt'', zegt Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. ,,Al kan het aan het eind van de dag best moeilijk zijn als iemand vlak naast je een geurige maaltijd gaat zitten eten'', glimlacht voedingstherapeut Mohammed Boulahrir. Voor de werkgever: meedenken bij het indelen van de roosters mag natuurlijk wel.



Do



Je vastende collega gewoon overslaan bij het koffie halen. Het is een vraag die elk jaar terugkeert onder de mensen die niet vasten: mag je drinken tijdens de ramadan? Nee, dus. Ook geen water. En ook niet een beetje. Dus als je weet dat een collega vast, hoef je een maand geen koffie voor hem of haar te halen. Bouharrou: ,,Maar omdat de zon nu wel heel laat ondergaat, krijgen we van moslims wel vaker de vraag: mag je na het sporten ook niet drinken?" Officieel niet dus. Boulahrir: ,,Maar het gaat er ook om dat je je eigen gezondheid niet in gevaar brengt."