Tilburgse studente (20) steunt geschoffeerde NS-conducteur

Tien medewerkers opgenomen na zuurlek ziekenhuis Leiderdorp

18:40 In het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp zijn vanmiddag tien medewerkers ter observatie opgenomen na een ongeluk met perazijnzuur. Het zuur kwam uit een lekkende wasmachine op de scopieafdeling. Patiënten zijn niet met het zuur in aanraking geweest, zegt een woordvoerster.