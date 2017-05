Tilburger (31) verdacht van miljoenenfraude

Deventenaar (43) gepakt voor ophitsen hond om bomen te slopen

12:18 Een 43-jarige Deventenaar is aangehouden op verdenking van grove vernieling van bomen aan de Diepenveenseweg. Dat meldt Luciël Scholten, wijkagent in de Deventer wijk Voorstad. De man zou zijn hond hebben opgehitst om bomen in het plantsoen te grazen te nemen. Een aantal bomen is zichtbaar zwaar toegetakeld.