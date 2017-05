Tientallen tips in moordzaak Nicky Verstappen

Acht miljoen gratis loten verdeeld voor extra trekking

17:07 Ruim 2,8 miljoen (oud-)spelers doen mee aan de extra trekking van de Staatsloterij komende zaterdag. Dat heeft de Staatsloterij woensdag gemeld nadat de aanmeldingstermijn eind vorige week was gesloten. In totaal zijn onder de deelnemers circa 8 miljoen loten verdeeld. In de prijzenpot zit 13,5 miljoen euro.