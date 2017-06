Tientallen haatreacties voor vastende Tijs

Ons land telt zo'n 850.000 moslims. Hoe belangrijk het geloof voor sommige moslims ook is, ik heb er niet één ontmoet die zei: ,,Ik leef liever in een moslimland.'' Moslims en niet-moslims moeten samenleven, of ze dat nu leuk vinden of niet. En als je samenleeft, helpt haten niet. Voor je het weet, vloeit er bloed. Dat zagen we onlangs nog in Londen. Daarom: stop met haten! Haten heeft in mijn religieuze traditie, het christendom, nog een tweede betekenis, namelijk 'op de tweede plaats zetten'. In die betekenis gaat de zin 'stop met haten!' ook op voor moslims. Een rondgang door islamitisch Nederland leerde me dat het geloof van veel moslims elementen bevat die strijdig zijn met onze grondwet. Vrouwen, homo's, joden, christenen, atheïsten en afvalligen worden door velen in de islam op de tweede plaats gezet.



Ik heb vrouwen gesproken die verstrikt zaten in een islamitisch huwelijk. Manlief wilde de scheiding niet afkondigen maar ging er wel met een ander vandoor. De imam weigerde het huwelijk te ontbinden zolang de man geen toestemming gaf.



Afvalligheid is ook voor sommige moslims in Nederland een groot probleem. Ik sprak met een man die door moslimcollega's wordt genegeerd sinds hij zich afkeerde van de islam. Niet-moslims horen in islamitische landen minder rechten te hebben dan moslims, zo is mij de afgelopen weken regelmatig gezegd.