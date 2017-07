Tiental tips over vermissing Nijmeegse studente in Frankrijk

updateEr zijn een tiental tips binnengekomen over de vermiste 20-jarige studente Elle Custers, dat laat de politie weten. De Nijmeegse studente is afgelopen weekend niet aangekomen op haar vakantieadres. Vrijdagavond heeft ze nog contact gehad met haar ouders, daarna is niets meer van haar vernomen.

Volgens de politie is het bericht over de vermissing van Custers al door duizenden mensen gedeeld via social media. In samenwerking met de Franse politie worden de tips die dat heeft opgeleverd onderzocht. Mogelijk wordt er later vandaag ook nog een Franstalig bericht verspreid.

Elle Custers, afkomstig uit het Limburgse Spaubeek, was vrijdag in de omgeving van Bordeaux. Ze reisde van het adres in Spanje waar ze au-pair was per fiets en trein naar Frankrijk. Ze had een kaartje om van Bordeaux naar het oostelijker gelegen Sainte Foy la Grande te reizen. Of ze die reis heeft gemaakt is niet bekend.

Verblijfplaats

Omdat Custers elke dag contact opnam met haar ouders, maar dat vrijdag voor het laatst deed, hebben haar ouders zondagavond de politie gebeld. De politie hoopt dat Custers in de tussentijd heeft gesproken met mensen die in die regio op vakantie zijn en dat er daarmee mensen zijn die meer weten over haar verblijfplaats.