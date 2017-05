Tien maanden cel voor wraakvader Mario Haazen

De rechter neemt het Haazen kwalijk dat er sprake was van voorbedachte rade. Haazen belde zelf de politie met de boodschap wat hij van plan was en doorkruiste het politieonderzoek. ,,De politie heeft hem ook regelmatig gewaarschuwd dat hij geen eigen rechter mocht spelen”, aldus de rechter. ,,De actie is invoelbaar, maar absoluut niet toegestaan.”



Naast een celstraf van tien maanden moet Haazen 1750 euro schadevergoeding betalen. Het slachtoffer eiste in eerste instantie 15.000 euro. De celstraf is met aftrek van voorarrest.



Advocaat Jan-Hein Kuijpers had vrijspraak logisch gevonden. ,,Mario kwam op voor de veiligheid van zijn en alle andere dochters.”