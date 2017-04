Tien doden door explosie in metro Sint-Petersburg

In de metro van de Russische stad Sint-Petersburg is vandaag een explosie geweest. Het gaat om een aanslag met een fragmentatiebom. Er zijn tien doden en ruim twintig gewonden gevallen door de explosie.

De explosie vond plaats bij het station Sennaja Plosjad, in het centrum van de stad. Verscheidene Russische staatsmedia berichtten aanvankelijk dat ook een metrostation bij het Instituut voor Technologie door een ontploffing was opgeschrikt. De explosie deed zich echter voor in een coupé van een metrovoertuig dat tussen de twee stations reed. In die coupé is een fragmentatiebom geëxplodeerd. Op nog een ander metrostation is een bom gevonden, maar die kon op tijd onschadelijk worden gemaakt.

Gewonden

De site Life News toonde beelden van gewonden op het perron en metrodeuren die door de explosie waren weggeslagen. Volgens de gouverneur van Sint-Petersburg gaat het om vijftig gewonden. Volgens Russia Today zijn er ook kinderen onder de slachtoffers.

De Russische president Poetin is op dit moment in Sint-Petersburg. Hij heeft een ontmoeting met Aleksandr Loekasjenko, de president van buurland Wit-Rusland. Poetin heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Hij zegt dat er doden en gewonden zijn en betuigt zijn medeleven. De Russische president Vladimir Poetin en heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden van de slachtoffers. ,,We houden rekening met alle mogelijke oorzaken, waaronder terrorisme'', aldus Poetin.

,,Verschrikkelijk''

De vermoedelijke aanslag op de metro in de Russische stad Sint-Petersburg is ,,verschrikkelijk", aldus minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) maandag in een reactie. ,,Ik leef mee met de Russen. Betuig mijn medeleven aan de families, aan Sint-Petersburg en aan haar burgers", aldus Koenders. De oorzaak van de explosie hebben de Russische autoriteiten nog niet bekendgemaakt.