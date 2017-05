Thomas (14) en Robert (12) verjagen inbreker uit eigen huis

Achteraf kunnen ze er wel om lachen. Sterker nog: ze worden gezien als helden. Maar toen Thomas (14) en Robert (12) Kuiper zaterdagavond laat plotseling een inbreker in hun huis zagen, waren ze even doodsbang. Toch lukte het de twee jongens zelf om de dief weg te jagen én te laten oppakken.

Quote De man zag er helemaal niet uit als een inbreker. Meer iemand die je niet iets aan zou doen Thomas ,,Je weet nooit wat er kan gebeuren. Je weet niet of iemand een mes heeft, je op de grond houdt en vraagt om sieraden", blikt Robert terug op het spannende moment aan de Vughtse Van Beresteijnstraat. Gelukkig voor hen liep het goed af.



Hij en Thomas waren zaterdagavond samen thuis en keken naar de film Hannibal. Tot ze rond 23.20 uur ineens wat zachte geluiden hoorden. Dat klonk verdacht, want als hun ouders thuiskomen, maken ze altijd veel kabaal en roepen ze iets. Nu leek het geluid meer op sluipen.

Man in trainingsjack

Quote Wij kwamen natuurlijk heel snel naar huis, maar de zaak was eigenlijk al opgelost voordat wij er waren Moeder Wanda Trawinski Geschrokken keek Thomas naar buiten. In het licht van de tuinlamp zag hij duidelijk een man met een rood trainingsjack staan. De oudste broer nam meteen de touwtjes in handen. ,,Ik zei tegen Robert dat hij 112 moest bellen. Ik ben bij het raam gaan kijken. Hij zag er helemaal niet uit als een inbreker. Meer iemand die je niet iets aan zou doen." Robert dook diep in de bank: ,,Die man zag niets, maar Thomas kon hem goed zien. Hij sloop rond en maakte de achterdeur open."



Toen ze binnen geritsel hoorden, zette Thomas het op een schreeuwen. 'Ga weg!' Gelukkig voor hem schrok de man hiervan. Hij vluchtte op een fiets. Omdat Thomas zag dat de dief vier jassen had gestolen, rende hij tot het einde van de oprit achter hem aan. Hij zag welke kant de man op vluchtte en gaf alles via Robert door aan de hulpdiensten aan de telefoon.

Uitstekende beschrijving

,,Ik moest aan de lijn blijven tot de politie er was. De tijd lijkt dan heel langzaam te gaan, maar het was als het goed is maar vijf minuten", vertelt Robert. ,,Het was even heel eng." Door de uitstekende beschrijving van het signalement en de kant waar de dief op vluchtte, kon de politie hem al heel snel in de kraag vatten.

,,Wij kwamen natuurlijk heel snel naar huis, maar de zaak was eigenlijk al opgelost voordat wij er waren'', zegt de trotse moeder Wanda Trawinski. ,,Het is een soort voorbeeld voor andere jongens. Want hoewel het voor de kinderen een enge situatie was, hebben ze heel adequaat gehandeld." Ook heeft ze een compliment voor de politie: ,,De agenten bleven met de jongens film kijken, totdat wij er waren. Ze leefden heel goed mee.''