Terreurverdachte Jimmy F. mag alleen praten met zijn advocaat

,,Ik heb met mijn cliënt gesproken, maar mag inhoudelijk niets over de zaak zeggen", laat de Rotterdamse strafrechtadvocate weten. Ook over hoe het met Jimmy F. gaat, laat ze zich niet uit.

De ouders van Jimmy F. hebben ook contact met de advocaat, hun eigen zoon mogen ze vooralsnog niet spreken. Ze zijn donderdag halsoverkop naar huis gekomen van een vakantie in Duitsland. ,,Wij mogen niets zeggen over de zaak. Maar u begrijpt dat de stemming niet opperbest is", zegt de vader, die rustig blijft aan de telefoon. ,,Misschien wil ik mijn verhaal nog wel eens doen als alles achter de rug is, maar nu zeg ik helemaal niets."

Uit bed gehaald

De 22-jarige Jimmy is in de nacht van woensdag op donderdag in zijn ouderlijk huis aan de Schenkeldijk in Zevenbergen van zijn bed gelicht door een antiterreureenheid op verdenking van betrokkenheid bij de terreurdreiging rond het concert van de Amerikaans rockband Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam.