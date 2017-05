Tegenvaller justitie: rechterhand No Surrenderbaas tóch vrijgelaten

Janus de V. (47) uit Bergen op Zoom, de rechterhand van No Surrenderbaas Klaas Otto is toch weer op vrije voeten. Hij was woensdag in zijn cel aangehouden vanwege een nieuwe verdenking van mishandeling.

De rechter-commissaris stuurde de man vandaag naar huis in afwachting van zijn nieuwe strafzaak. Dat is een forse tegenvaller voor politie en Openbaar Ministerie. Zij hadden alles uit de kast getrokken om De V. net als Otto achter slot en grendel te houden.

Advocaat Robert van 't Land is tevreden over de beslissing. Hij ziet daarin de bevestiging van zijn overtuiging dat het politie en OM niet zo zeer om de nieuwe verdenking zelf te doen was, maar de vurige wens om zijn cliënt in de cel te houden in verband met het grote strafonderzoek tegen hem en Otto: ,,De rechter gaat gelukkig niet mee in dat spelletje .''

Mishandeld

De nieuwe verdenking volgt volgens de raadsman op de aangifte in februari van een ex-vriendin van De V.. Zij zegt dat de Bergenaar haar over een periode van jaren heeft mishandeld. Van 't Landt denkt dat het OM de aangifte bewust op de plank heeft gelegd als een soort verzekering voor het geval dat zijn cliënt in het grote strafonderzoek wegens onder meer witwassen en afpersing met Otto uit de hechtenis geschorst zou worden. Dat laatste gebeurde afgelopen dinsdag. Woensdag zou De V. op vrije voeten komen maar hield de politie hem dus in zijn cel aan op grond van de nieuwe aangifte.

Volledig scherm Het logo van motorclub No Surrender © Marco De Swart

Politie en OM willen Otto en De V. achter tralies houden. Ze zijn onder meer bang dat het koppel getuigen en slachtoffers zal beïnvloeden en omkopen. Dit is volgens meerdere betrokkenen met wie het OM recent heeft gesproken, ook al gebeurd.

Opdrachtbriefje

De aangehouden Amsterdamse advocaat Piet van Rossum zou bij het beïnvloeden een belangrijke rol hebben gespeeld in opdracht van Otto. Bij zijn aanhouding in maart had de jurist volgens officier van justitie Greetje Bos een opdrachtbriefje van Otto op zak. Een tweede opdrachtbriefje zou hij in zijn cel hebben proberen op te eten 'maar dat beviel kennelijk niet zo', zei de officier dinsdag op zitting: ,,We vonden het natte propje op de grond.''