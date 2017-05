Technofeest doet gruis historisch plafond Concertgebouw neerdalen

Gruis van het historische plafond van het concertgebouw in Amsterdam is gisteren tijdens een technofeest naar beneden gekomen. Aan het plafond had de organisatie van het feest onder meer lampen, discoballen, luidsprekers en lasers gehangen.

Het deephousefeest werd georganiseerd door Audio Obscura, een organisatie die vaker grote feesten op bijzondere locaties houdt in Amsterdam. Er werd gedraaid door Job Jobse en Dixon, twee grote namen in de technowereld. Het feest was helemaal uitverkocht.

Het gruis werd volgens Audio Obscura omstreeks 01.00 uur geconstateerd op het podium. Dit als gevolg van een lichte beschadiging in het lijstwerk van één van de ornamenten aan het plafond.

'Geen rechtstreeks verband'

,,Om de veiligheid van de bezoekers te garanderen is er besloten om de Grote Zaal te ontruimen en een inspectie uit te voeren. Wanneer en hoe de beschadiging is ontstaan wordt momenteel onderzocht. Maar vooralsnog is het nog te prematuur om de schade toe te schrijven aan het evenement. Beide organisaties (Audio Obscura en Het Concertgebouw) benadrukken dat er geen directe relatie is tussen de geconstateerde beschadiging en de geluidsapparatuur dan wel andere materialen die ingehangen en bevestigd waren aan de stalen constructie boven het plafond'', luidt het in een schriftelijke reactie aan deze krant.

Zowel de organisatie van Audio Obscura als de directie van Het Concertgebouw stellen dat de veiligheid van de bezoeker altijd op de eerste plaats komt. ,,Ondanks dat het publiek nooit direct in gevaar is geweest was dit de enige juiste beslissing voor beide partijen.''

Het beschadigde gedeelte is inmiddels verwijderd en Het Concertgebouw heeft verder geen schade opgelopen. Alle geplande concerten en repetities gaan gewoon door volgens planning.

De organisatie betreurt 'ontzettend' wat er is gebeurd maar wil nogmaals benadrukken dat de veiligheid van iedereen aanwezig in Het Concertgebouw altijd voorop heeft gestaan. De bezoekers zullen nog persoonlijk bericht ontvangen van de organisatie.

Jaarlijks worden er volgens Audio Obscura verschillende dancefeesten georganiseerd om Het Concertgebouw toegankelijk te maken voor een breed publiek. ,,De locatie is geschikt bevonden voor dergelijke evenementen, eerdere feesten in Het Concertgebouw zijn altijd een groot succes geweest. Audio Obscura beschouwt DJ’s en producers als moderne componisten en wil hen daarom een plek bieden om zich creatief te uiten via bijzondere locaties, zoals Het Concertgebouw.''

'Het dak ging eraf'

In de zaal waren op dat moment meer dan duizend bezoekers. Kaarten kostten 35 euro. De organisatie laat vandaag weten hoe de gedupeerde bezoekers worden gecompenseerd.

Het is niet voor het eerst dat de concertzaal aan het Museumplein wordt omgetoverd tot club: dj Joris Voorn ging Dixon en Jobse in september 2016 al voor. Toen waren er geen noemenswaardige incidenten.

Of Facebook reageren bezoekers vrij nuchter op de plotselinge afgelasting. ,,Het dak ging er af!" en 'Avondje plafonddienst'', zo staat er onder meer onder de Facebookpost. De organisatie was vrijdag niet beschikbaar voor commentaar.