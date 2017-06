Tabaksindustrie in tegenaanval met ‘gezonde’ sigaret

De tabaksgigant beweert dat de damp die vrijkomt 90 tot 95 procent minder schadelijke stoffen bevat dan sigarettenrook en wil dat de overheid rokers in de toekomst actief gaat informeren over dit ‘gezondere’ alternatief’. KWF Kankerbestrijding denkt dat de industrie alleen maar op jacht is naar nieuwe rokers.

In Amsterdam opent Philip Morris vandaag een winkel van waaruit de IQOS verkocht zal worden. De bedoeling is het aantal verkooppunten snel uit te breiden, ook online. De IQOS is wereldwijd al in 25 landen geïntroduceerd.

De IQOS is een apparaatje waarin een soort klein formaat sigaret wordt gestopt. In tegenstelling tot bij de e-sigaret zit er dus echte tabak in. De tabak wordt in de IQOS verhit tot 300 graden, maar brandt niet, zoals bij een gewone sigaret. Dit zou volgens de fabrikant tot gevolg hebben dat er 90 tot 95 procent minder schadelijke stoffen vrijkomen. ,,De smaak is ietsje anders, maar het ritueel en de tabaksbeleving zijn hetzelfde'', zegt Peter van den Driest, director corporate affairs van Philip Morris Nederland.

Verslaving

Philip Morris zegt de ongeveer drie miljoen rokende Nederlanders die het niet lukt van hun verslaving af te komen, een minder schadelijk alternatief te willen bieden. De tabakssticks die in de IQOS gaan, zijn te koop in pakjes van 20. Voor 6 euro. De IQOS, het apparaatje waarmee je de sigaret consumeert, kost eenmalig zo’n 70 euro.

Het tabaksbedrijf beweert met de IQOS een stap te zetten naar ‘een rookvrije toekomst in Nederland’. ,,Het aantal rokende Nederlanders daalt, maar zeer langzaam'', zegt Van den Driest. Wanneer zij overstappen op IQOS wordt al een aanzienlijke gezondheidswinst geboekt, voor zowel de rokers als hun omgeving, zegt Philip Morris. ,,Wereldwijd roken ruim een miljard mensen en onderzoek wijst uit dat dit in 2025 nog steeds zo is.'' Over de hele wereld zouden inmiddels zo’n 2 miljoen rokers de gewone sigaret definitief hebben verruild voor de IQOS.

Meerokers

Het bedrijf is zo overtuigd van de gezondheidsvoordelen dat het de overheid oproept IQOS in het tabaksontmoedigingsbeleid op te nemen. Dat beleid is er nu vooral op gericht om te voorkomen dat jongeren gaan roken, om mensen te helpen die willen stoppen en om meerokers te beschermen. Philip Morris wil dat de overheid ‘erkende minder schadelijk alternatieven’ gaat meenemen in haar communicatie. ,,Niet als vervanging maar als aanvulling'', benadrukt Van den Driest.

Van den Driest erkent dat eerst bewezen zal moeten worden dat de beweringen van Philip Morris over de ‘gezondere’ IQOS kloppen. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoek doen naar de IQOS. De uitkomsten worden na de zomer verwacht.

Philip Morris probeert met de IQOS een antwoord te geven op de anti-rooklobby die er steeds meer in slaagt de sigaret uit te roeien. Binnenkort neemt het Openbaar Ministerie een besluit om de tabaksindustrie in Nederland zelfs strafrechtelijk te vervolgen wegens ‘poging moord’, na aangifte van onder meer KWF Kankerbestrijding.

Zien roken doet roken