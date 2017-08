T-Mobile trekt meer klanten in Nederland

Niemand kan vertellen of het nu wél veilig is om een eitje op te eten

7:30 ,,Tenenkrommend!’’ Hij klinkt boos Hugo Bens. De pluimveehouder en LTO-voorman heeft geen goed woord over voor het optreden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het eierschandaal. NVWA-topman Freek van Zoeren zaaide dinsdagavond in Nieuwsuur nog meer twijfel dan er al was over de veiligheid van eieren. Hij waarschuwde terughoudend te zijn met het eten van eieren zolang het onderzoek naar alle pluimveehouderijen waar fipronil is gebruikt, nog niet is afgerond. ,,Als iemand zegt: nou, ik kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden’’, zei hij.