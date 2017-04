Supportersvak FC Twente blijft dicht na grote politieactie

Niet voldoende

De burgemeester heeft de supporters wel een kleine handreiking gedaan. Hij zou na een jaar sluiting de situatie willen evalueren. Daarna zou hij eventueel bereid zijn terug te komen op het intrekken van de horecavergunning. ,,Dat is voor ons niet voldoende", aldus een woordvoerder van het Vak-P bestuur. De supporters hadden eventueel wel kunnen leven met een sluiting tot het eind van dit voetbalseizoen (de club heeft nog één thuiswedstrijd te gaan). Het bestuur van Vak-P ontkent dat motorclub Satudarah bij hen de dienst uit maakt en vindt de maatregel tegen hen buiten proportie. ,,In het uitgaansleven vind je in haast elke kroeg wel 11 gram."

In gevaar brengen

De advocaat van Vak-P, Umut Ural, zegt 'dat er geen andere keus is dan een gang naar de bestuursrechter'. Hij is hoopvol de zaak te winnen. ,,Het is wel duidelijk dat de actie niet echt gericht is op Vak-P, maar op de leden van Satudarah. We hadden gehoopt op meer onderhandelingsvrijheid, maar eigenlijk was het onderhandelen met het mes op tafel. Ga met mij in zee, en misschien krijgen jullie de horecavergunning terug, als jullie na een jaar weer open kunnen. Maar dat was allemaal niet zeker."