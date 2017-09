Studeren in een rolstoel; de Moldavische Gheorghe kwam ervoor naar Nederland

Veel studenten moeten aankomende maandag weer aan de slag. Om die reden werd deze week door velen aangegrepen om aan de hand van introductie-activiteiten medestudenten alvast beter te leren kennen. De Moldavische Gheorghe is om een speciale reden naar Nederland gekomen. De lichamelijk beperkte jongen verhuisde een paar jaar geleden naar Den Haag, omdat de voorzieningen voor gehandicapten hier beter zijn geregeld dan in Moldavië. ,,De universiteit in Moldavië heeft geen lift. Dat is hier moeilijk voor te stellen.''