Studentenhuizen zijn paradijs voor inbrekers

De vakbond heeft de handen ineen geslagen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) om via een landelijke campagne studenten te waarschuwen voor de inbraakgolf in de zomer.

Halve minuut

De aftrap van de campagne vindt vandaag plaats in Groningen. Bij een stellage krijgen studenten de kans om zelf in te breken. Zo ervaren ze zelf hoe makkelijk het is. ,,Inbrekers hebben namelijk maar 30 seconden nodig om in te breken'', aldus de organisaties. In de studentensteden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle worden posters en kaarten verspreid. Ook vragen studenten via onder meer Facebook aandacht voor het probleem.