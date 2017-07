Studenten nemen kippen in huis en slachten ze zelf

Een hakblok, een mes en een oranje verkeerspion. Shannon Yzer (24) staat op het punt om haar huisdier letterlijk een kopje kleiner te maken. ,,Ik voel me een verrader", zegt ze in de documentaire, met de witte hen Pien als een schoothond in haar armen. Met pijn in haar hart en de hulp van een ervaren slachter draait ze uiteindelijk Piens nek om, stopt haar in de pion (om stuiptrekkingen in bedwang te houden) en snijdt haar nek door.