Studenten halen snelheid van 320 kilometer per uur in hyperloop-wedstrijd

Studenten van de Technische Universiteit München hebben een tweede hyperloop-wedstrijd van SpaceX gewonnen. De capsule haalde binnen een testbuis van 1,25 kilometer een snelheid van 320 kilometer per uur. De hyperloop is een toekomstig vervoermiddel waarbij een capsule met meer dan 1.000 kilometer per uur door een vacuümbuis beweegt en dat dus een goed alternatief voor het vliegtuig zou kunnen worden. Bij de eerste wedstrijd in januari won het Nederlandse team uit Delft op punten.