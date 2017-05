Studenten eisen miljoen van hogeschool om studievertraging

Klachten stromen binnen over ‘horrorexamen’ Nederlands

10 mei Het vwo-eindexamen Nederlands doet zijn bijnaam ‘horrorexamen’ eer aan. Elk jaar stromen duizenden klachten binnen en ook deze keer is het raak. Het examen was weer veel te lang, ook al had de examencommissie verbetering beloofd. Het Landelijke Actie Komitee Scholieren (LAKS) noteerde een paar uur na het examen al 16.000 klachten. ,,Maar dat aantal blijft gestaag oplopen'', aldus een woordvoerder.