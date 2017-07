Studente (20) uit Nijmegen vermist in Frankrijk

Custers, afkomstig uit het Limburgse Spaubeek, was vrijdag in de omgeving van Bordeaux. Ze reisde van het adres in Spanje waar ze au-pair was per fiets en trein naar Frankrijk. Ze had een kaartje om van Bordeaux naar het oostelijker gelegen Sainte Foy la Grande te reizen. Of ze die reis heeft gemaakt is niet bekend.