Strooiwagens gingen omgerekend 14 keer de wereld rond

Boze Tilburger parkeert pony's op stadhuis

17:34 De gemeente Tilburg is vandaag begonnen met het afbreken van illegale schuurtjes en stallen aan de Lage Wal net buiten de stad. Volgens de gemeente is het gebied ten zuiden van de A58 de laatste jaren een soort vrijstaat geworden. Zo is er al een aantal keer drugs aangetroffen. Daarom wordt er nu gehandhaafd. Stalhuurder Mark van der Made stond om 15.15 uur met zijn twee pony's in het gemeentehuis in Tilburg. ,,Ik heb nu geen stal meer, dan moet de gemeente mijn pony's maar onderdak bieden."