Straf voor 126 foute agenten

NZa: Meer samenwerken tegen lange wachttijden in de zorg

11:22 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil betere samenwerking tussen zorgaanbieders en -verzekeraars om de wachttijden in de gezondheidszorg te verminderen. ,,Hoewel de stijging van wachttijden niet in alle sectoren even hoog is, is er alle reden tot actie'', zegt de organisatie. De NZa wil meer druk op de ketel.