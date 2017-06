Stormachtig weer zorgt voor drukke avondspits: 'Vertrek eerder van werk'

,,Momenteel is de wind met name in de kustprovincies vrij krachtig'', zegt Diana Woei van Weerplaza. ,,In en rondom de Randstad kunnen zware windstoten van 75 tot 95 kilometer per uur voorkomen.''



Door de harde windstoten kan het gevaarlijk zijn om met een aanhanger of caravan de weg op te gaan. De ANWB raadde eerder vandaag dan ook af om dat te doen. Die waarschuwing lijkt ter harte genomen te worden. Op een ongeluk met een aanhanger op de Moerdijkbrug na, zijn er tot nu toe geen andere ongelukken gebeurd.