Stormachtig weer trekt land over: grootste drukte avondspits voorbij

Politie zoekt getuigen 'mogelijk LHBTI gerelateerd' geweld in metro

21:21 Via Facebook gaat er sinds gisteren een filmpje rond waarop twee dames schreeuwend met elkaar in de metro op de vuist gaan. Het incident speelt zich af bij het Amsterdamse metrostation Holendrecht. Een van de betrokkenen zou transgender zijn. Belangenorganisatie 'Roze in Blauw' van de politie noemt het geweld dan ook ,,mogelijk LHBTI gerelateerd". Er zijn nog geen aangiftes gedaan naar aanleiding van de vechtpartij, de politie zoekt nu naar getuigen.