De koning wordt 50. Daarom gaat AD Magazine helemaal over Willem-Alexander en koningin Máxima. Van Barry Hay, de koning van de rock-'n-roll (Willem-Alexander is een groot fan) mag het allemaal wat stoerder. Illustrator Mark Reijntjens is met de tips van Hay aan de slag gegaan. Bij Schorem in Rotterdam hebben ze zo hun eigen mening over de 'nieuwe koning'.