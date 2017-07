Stiptheidsacties op vliegvelden Rotterdam en Eindhoven

VIDEO Schiphol begroet recordaantal reizigers

12:00 Schiphol breekt vandaag een record. Met ruim 230.000 passagiers reisden er nog nooit zoveel mensen op één dag via de luchthaven als vandaag. Ongeveer 78.000 mensen vertrekken, 71.000 mensen komen aan en 81.000 mensen stappen over. Het vorige record was van 30 juni dit jaar toen ruim 224.000 mensen via Schiphol reisden.