Stiefvader Mike J. in beroep tegen verlenging tbs

Video Maker ramp-attractie Ohio: 'Laat ze in Nederland niet draaien'

13:56 De kermisattractie Fire Ball waarmee in de Verenigde Staten een dodelijk ongeluk is gebeurd, is gemaakt door het Nederlandse bedrijf KMG. Het bedrijf roept alle exploitanten van soortgelijke attracties op om niet te draaien tot duidelijk is wat er is gebeurd.