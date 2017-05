Stichting Donorkind: Bied kinderen een gratis dna-test

Het donorzaad uit Karbaats kliniek Bijdorp is bovendien vaak doorverkocht aan Nederlandse ziekenhuizen en klinieken, en zelfs geëxporteerd naar het buitenland. ,,Deze arts stond goed aangeschreven, hij was geen gekkie. Dat maakt het allemaal nog zorgelijker. Ik durf niet eens te schatten hoe groot de omvang is'', zegt voorzitter Ties van der Meer.



Een groep donorkinderen probeert via de rechter een dna-test af te dwingen. Ze willen weten of ze afstammen van Karbaat. Vrijdag is de uitspraak. Stichting Donorkind vindt dat de overheid alle donorkinderen via Fiom een gratis dna-onderzoek moet aanbieden. ,,Mannen als Karbaat hebben hier fors aan verdiend, maar tegen donorkinderen zeggen we: betaal zelf maar, terwijl het ook gaat om hun medische veiligheid.''