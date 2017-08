Spectaculaire Drentse autoschommel mag niet meer schommelen

De gemeente heeft aan het verbod zelfs een dwangsom gekoppeld bij overtreding ervan, bevestigt hij na berichtgeving door RTV Drenthe. ,,Ze hebben niet gezegd hoe hoog die dwangsom is, maar ik heb begrepen dat die dusdanig is dat wij dat als vriendengroep niet zomaar even kunnen betalen. Omdat we geen enkel risico willen nemen, gaan we op 19 augustus feestvieren zonder autoschommel."