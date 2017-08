Smombiebord waarschuwt starende student VU

De VU heeft op de stoep bij de kruising van De Boelelaan met de Buitenveldertselaan vier gele gevarendriehoeken laten schilderen. Deze 'smombieborden' - een samentrekking van de woorden 'smartphone' en 'zombie' - moeten de veiligheid verhogen.

Op de driehoeken zijn een man en een vrouw afgebeeld die naar een smartphone in hun hand staren. ,,We zien veel studenten op een mobieltje kijken en niet op het verkeer letten. Door de borden op de stoep te tekenen, hopen we de studenten te bereiken'', zegt woordvoerder Wessel Agterhof van de VU.

Ongelukken

Het afgelopen jaar waren er regelmatig ongelukken op de kruising bij het universiteitsgebouw. Zo raakte een fietser in september gewond bij een aanrijding met een tram. Op dezelfde plek raakte in april een vrouw zwaargewond, eveneens door een aanrijding met een tram.

De VU, de gemeente en verschillende bedrijven op de Zuidas hebben regelmatig contact over de gevaarlijke verkeerssituatie. Agterhof: ,,Er komen steeds meer kantoren en studenten en bij het ziekenhuis wordt het ook steeds drukker. De verkeersveiligheid op deze kruising moet echt verbeteren."

De gemeente is verantwoordelijk voor extra maatregelen, zegt Agterhof. ,,Met deze borden kan de VU alvast iets bijdragen." Om het risico te verkleinen werden al hekjes bij de tram geplaatst.

Bodegraven

Maatregelen voor 'smombies' zijn niet nieuw. In februari lanceerde Bodegraven een 'verkeerslichtstreep' op de stoep die afwisselend rood en groen kleurt. De gemeente had daarmee een primeur, maar de kritiek was niet van de lucht. Woordvoerder José de Jong van Veilig Verkeer Nederland sprak van een 'verkeerde boodschap' omdat je de smartphonegebruikers zo beloont voor hun gedrag. Verkeersdeskundige Max van Kelegom, jarenlang belangenbehartiger bij de ANWB op het gebied van verkeer en vervoer, noemde de verkeerslichtstreep 'totale onzin'. ,,In ons land zijn 750.000 mensen kleurenblind. Bovendien heb ik niet de indruk dat smartphonegebruikers beseffen wat er op de grond gebeurt. Zo'n lijn herkennen ze niet'', verklaarde hij destijds tegenover deze krant. Volgens hem wekt de verzonken streep juist de indruk dat voetgangers die moeten volgen.

Volledig scherm LED-strip in trottoir bij oversteekplaats in Bodegraven. © Edwin Bruining

België

De verkeerslichtstreep in Bodegraven inspireerde onze zuiderburen om ook zulke 'grondstoplichten' aan te leggen. Ze kwamen in Brussel bij de kruising van de Vlaamse Poort, de verbinding tussen de trendy Antoine Dansaertstraat en de multiculturele Gentsesteenweg.

Het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid reageerde negatief en zei de lichtgevende zebrapaden voor 'smombies' geen goed idee te vinden.

Duitsland

Onze oosterburen kennen zulke 'grondstoplichten' al langer. Ze liggen vooral bij trambanen en kwamen er na een reeks incidenten met smombies. Zo waren er in Augsburg twee aanrijdingen met trams en kwam in München een 15-jarig meisje om het leven toen ze door een tram werd gegrepen terwijl ze starend naar haar smartphone overstak. Bij de installatie van de 'smombielichten' in Augsburg, in april vorig jaar, verklaarde een gemeentewoordvoerder dat stoplichten tegenwoordig niet meer in het blikveld staan van veel voetgangers. ,,Hoe meer van deze smombielichten, hoe beter.”