Slagboom maakt Groningse homo's boos

Bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats bij het Emergobos tussen Oude Pekela en Winschoten zijn boos omdat Staatsbosbeheer daar onlangs een slagboom heeft geplaatst. Dat was een reactie op klachten over cruisende mannen, maar die trekken nu zelf aan de bel omdat zij niet meer met de auto het gebied in kunnen.

Hans Scheffer uit Overschild is zo'n boze bezoeker. Tegen RTV Noord zegt Scheffer: ,,Ze hebben geen poot om op te staan. Het gebeurt al eeuwen dat mannen elkaar willen ontmoeten en het is niet te verbieden.'' Scheffer gaat altijd op de bonnefooi naar het bos. ,,Dan kijk ik of ik iemand zie die me aanstaat. Als ik hem ook beval, kunnen we ons terugtrekken en zien of we lichamelijk contact kunnen krijgen.''

Anthony Mathijsen is voorzitter van stichting Platform Keelbos, een organisatie die sinds 2003 opkomt voor de bezoekers van de zogenoemde HOP's. Hij ziet dat op steeds meer plekken in Nederland homo's worden verjaagd. ,,Ze willen ervan af omdat ze het moralistische idee hebben dat zoiets als een homo-ontmoetingsplek niet mag en niet kan, maar wij zijn niemand tot last'', benadrukt Mathijsen. ,,Het is een vorm van discriminatie. Homo's kunnen niet vrij zijn in de openbare ruimte, omdat dat niet in heteronormatief gedrag past.''

Condooms en afval

,,Wij hebben de slagboom in samenspraak met de gemeente geplaatst omdat het bos voor iedereen is. Als niemand er last van heeft, dulden wij seks in de vrije ruimte'', reageert Imke Boerma van Staatsbosbeheer. ,,We kregen echter klachten van mensen die niet meer op hun gemak een wandeling kunnen maken in het bos. Ook werden er condooms en ander afval gevonden.''