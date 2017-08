Slachtoffers 'foute flitspalen' halen hun gram

Op 28 juli opende Hein Lambermont uit Oostkapelle het e-mailadres foutieve@flitsboetes.nl. Met natuurkundige Joop van Berkum startte hij een actie tegen de onterechte boetes en de bureaucratie waar burgers tegenaan lopen als ze hun gelijk proberen te halen. Volgens Lambermont hebben inmiddels honderden mensen gereageerd.

Lambermont werd vorig jaar juni bekeurd omdat hij door rood zou zijn gereden op de Schroeweg in Middelburg. Hij vroeg de foto van de overtreding op bij justitie. Op de foto was duidelijk te zien dat niet hij, maar de auto die hem rechts passeerde het rode licht had genegeerd.

De Oostkapellenaar moest uiteindelijk naar de rechter stappen om de boete van tafel te krijgen. De hele procedure heeft hem bijna een jaar gekost.

Medestrijder

Zijn medestrijder Joop van Berkum had een soortgelijke ervaring. Hij kreeg een bekeuring voor een snelheidsovertreding in Zuid-Holland die hij naar eigen zeggen nooit begaan had. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.

Sinds de actie van Lambermont en Van Berkum de media haalde, stromen de reacties binnen op het e-mailadres foutieve@flitsboetes.nl, aldus de Oostkapellenaar. ,,Het zijn er honderden en de mailtjes komen uit het hele land.''

Er zitten bizarre voorbeelden bij, vertelt Lambermont. ,,Zoals iemand die 70 kilometer per uur zou hebben gereden in zijn invalidenautootje. Dat wagentje is begrensd op 45 kilometer per uur. Een ander voorbeeld is een kenteken waarbij de flitscamera een 6 als een 8 heeft gelezen. Allemaal zaken waarbij je in een oogopslag ziet dat het niet klopt.''

Muur

Wat in veel reacties genoemd wordt, is de muur waar burgers tegenaan lopen als ze bezwaar maken. Lambermont: ,,Veel mensen denken dan laat maar zitten, ik betaal die boete wel.''

Tweede Kamerlid Barbara Visser van de VVD heeft naar aanleiding van Lambermonts actie vragen gesteld aan de minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie over de werking van de flitspalen en de manier waarop bezwaren worden afgehandeld. Visser vindt dat automobilisten niet 'dubbel gedupeerd' moeten worden door allerlei juridische procedures 'indien er sprake is van onterechte boetes door foutief afgestelde flitscamera's.'