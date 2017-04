Slachtoffers arbeidsongeval staan vaak in de kou

Jaarlijks gebeuren in Nederland 450.000 ongelukken op het werk, waarvan 50 tot 80 met dodelijke afloop. Ruim 200.000 werknemers lopen fysiek of psychisch letsel op. Volgens de Stichting Arbeidsongevallen melden bedrijven ongelukken vaak niet, betwisten ze aansprakelijkheid of ze informeren slachtoffers niet over de toedracht.



,,Helaas gebeurt het nog steeds dat een verzekeraar wel aansprakelijkheid accepteert en schade uitbetaalt, maar dat een ongeval niet gemeld wordt bij de inspectie’’, zegt Patrick van de Sande, woordvoerder van de stichting . ,,Dat is wel van belang om de werkvloer veiliger maken. Er zijn te veel situaties waarbij bedrijven een onveilige situatie hebben laten voortduren of ze een ongeval afdoen als een verzekeringskwestie.’’



De stichting hoort veel schrijnende verhalen. Die gaan ze bundelen in een boek dat wordt aangeboden aan onder meer bedrijven, verzekeraars en letselschadeadvocaten. Ze roepen die partijen op om slachtoffers beter te behandelen, ondersteunen en informeren.