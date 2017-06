Simons' Artikel 1 berust in verlies naam

Meisje (1,5) verslikt zich in eten in Brabants pan­nen­koe­ken­huis en overlijdt

17:21 Een meisje van anderhalf dat zich zaterdag in iets verslikte in pannenkoekenhuis De Familie Suykerbuyck in het Brabantse Borkel en Schaft is overleden. Het tragische ongeval heeft diepe indruk gemaakt.